fotografia europea il quotidiano esplorato tra presenze e assenze

Nella mostra Fotografia Europea, il focus si concentra sulla rappresentazione del quotidiano attraverso immagini che catturano sia le presenze che le assenze di persone e momenti. La mostra analizza come le fotografie possano rivelare la presenza di soggetti scomparsi o assenti, creando un senso di incompletezza o di memoria. Le immagini esposte mostrano scene di vita quotidiana, con particolari che suggeriscono una presenza sfuggente o il vuoto lasciato dalla loro assenza.

di Benedetta Cucci Le presenze fatte di assenze, definibili come Fantasmi del quotidiano, sono il tema guida della XXI edizione di Fotografia Europea a Reggio Emilia che si protrarrà fino al 14 giugno con un’esplorazione di presenze latenti, potenzialità sospese e idee che non se ne sono mai andate del tutto, attraverso 20 mostre principali in sei luoghi storici, affiancate da 272 mostre del circuito off tra centro, fuori mura e provincia. Ai Chiostri di San Pietro visitiamo 9 mostre. ’Bravo’ di Felipe Romero Beltràn ci porta nell’area di confine del Río Bravo, un territorio segnato dalle migrazioni, in cui geografia e identità si scontrano....🔗 Leggi su Quotidiano.net

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