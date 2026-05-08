FOTO Centro Storico sfregiato dai graffiti | Serve rispetto per Benevento e per tutti i quartieri

Nel quartiere storico di una città sono stati segnalati nuovi atti di vandalismo, in particolare la realizzazione di graffiti non autorizzati sulle pareti degli edifici. La nota di un rappresentante del Comitato di Quartiere evidenzia come episodi di questo tipo abbiano coinvolto diverse zone, danneggiando l’aspetto e l’integrità del centro storico. La richiesta di rispetto per l’area si accompagna a un appello a contrastare il fenomeno del graffiti selvaggio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Luigi Marino Presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Ancora una volta ci vengono segnalati casi di vandalismo, nelle forme del graffito selvaggio. Questa volta è toccato a Via Madonnella, ma altri vicoli sono stati già utilizzati come tele illegittime (vedasi Via Erik Mutarelli). Il danno non è solo per i proprietari, ma per il decoro del nostro Centro Storico. Vogliamo chiarire che quello che noi pretendiamo per il Centro ben può essere richiesto per ogni altro Quartiere. Non difendiamo Cittadini di serie A, ma cittadini di Benevento che meritano il rispetto delle regole e del buon senso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Centro Storico sfregiato dai graffiti: “Serve rispetto per Benevento e per tutti i quartieri” Notizie correlate Leggi anche: Stop graffiti, più alberi e strade rinnovate: ecco il piano di Lepore per il centro storico Leggi anche: “Stop ai venditori abusivi”: i Quartieri Spagnoli si ribellano nel cuore del centro storico.