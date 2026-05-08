A Fossacesia si è svolto il campionato di potatura, dove Giovanni Di Carlo si è aggiudicato il primo posto. I giudici hanno valutato le tecniche di potatura delle piante, analizzando diversi aspetti pratici e estetici. Gli esperti incaricati di valutare i partecipanti erano professionisti del settore, specializzati in arboricoltura e tecniche di potatura. La competizione ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, tutti impegnati a mostrare le proprie capacità in questa disciplina.

? Domande chiave Come hanno fatto i giudici a decidere il vincitore tra le piante?. Chi sono gli esperti che hanno valutato la tecnica dei concorrenti?. Perché la partecipazione dei giovani garantisce il futuro dell'olio abruzzese?. Quali criteri tecnici hanno determinato la vittoria di Giovanni Di Carlo?.? In Breve Classifica completa: secondo Di Giosia, terzo Di Bonaventura, quinto Ricciardi e quinto Polidoro.. Giuria tecnica composta da Pollastri, De Laurentiis, Di Paolo e Pietrangeli con supporto di D’Arielli.. Organizzazione curata da Pietro Marino, Antonino Marino, Francesco Caravaggio e Danilo Caravaggio a Fossacesia.. Evento valorizzato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dalla consigliera Marina Paolucci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossacesia: Giovanni Di Carlo trionfa nel campionato di potatura

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