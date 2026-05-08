Il Forum per la Pace della Versilia organizza domani e domenica un’ importante iniziativa territoriale che interessa le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, dal titolo "Contro la guerra". E’ ospitata a La Brilla di Quiesa e ha il patrocinio del Comune di Massarosa. Partecipano numerosi professori universitari, ricercatori, attivisti, gruppi solidali, testimoni dalle aree di conflitto. "A partire dalla difesa della Costituzione e contro la militarizzazione della società – afferma il Forum –l’iniziativa avviene in un tempo storico caratterizzato dalla feroce logica della guerra come strumento di dominio economico e politico su scala...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forum per la Pace in azione. Insieme "Contro la guerra"

Undercover In Prison! A Martial Master Poses As A Prisoner To Save Detained American Pilots

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