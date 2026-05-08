Forum migrazioni in città l' arcivescovo Perego | L' Europa deve riprendere il controllo del Mediterraneo

In occasione di un forum dedicato alle migrazioni, l'arcivescovo ha affermato che l'Europa dovrebbe avviare un'operazione comune per riprendere il controllo del Mediterraneo. Ha sottolineato la necessità di un intervento coordinato tra Stati e società civile, auspicando un ritorno alla gestione condivisa delle frontiere e delle rotte migratorie nella regione. La discussione si è concentrata sulle strategie di intervento e sulla responsabilità collettiva in materia di migrazioni.

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"Necessaria un'operazione europea che impegni gli Stati e la società civile a ritornare a essere i padroni del Mediterraneo". Così l'arcivescovo Gian Carlo Perego, presidente della fondazione Migrantes, alla conclusione dell'XI Forum sulle migrazioni svoltosi questa settimana ad Agrigento, voluto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Forum internazionale sulle migrazioni, due giorni di dibattito e testimonianzeMartedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ospita l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni che quest'anno ha come titolo... Dalla visita del Papa in Campania, alle morti nel Mediterraneo fino al Referendum: nuova intervista all'ArcivescovoRitorna oggi, 27 febbraio, l’appuntamento con "9 minuti", la consueta video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Migrazioni, Santa Sede: proteggere il diritto alla vita ad ogni costo; Forum internazionale sulle migrazioni, due giorni di dibattito e testimonianze; Il diritto di partecipare; Agrigento, il Mediterraneo al centro del mondo: torna il Forum Internazionale sulle Migrazioni. Forum internazionale sulle migrazioni, due giorni di dibattito e testimonianzeMartedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ospita l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni che quest'anno ha come titolo Migranti: l'indifferenza, la paura, la fraternità. La ... agrigentonotizie.it Una delegazione della Santa Sede, presente al Secondo Forum Internazionale sulle Migrazioni, punta su migliore governance, solidarietà, responsabilità collettiva e sforzi per garantire protezione e inclusione alle persone #migranti x.com Ad Agrigento l’XI Forum Internazionale sulle Migrazioni #Agrigento #Cronaca - facebook.com facebook