Fortunato da record | primato europeo nella mezza maratona di marcia

A Podebrady, in Repubblica Ceca, Francesco Fortunato ha stabilito un nuovo record europeo nella mezza maratona di marcia. L’atleta ha completato la gara in un tempo che gli ha permesso di entrare tra i migliori a livello continentale. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e ha segnato un passo importante nella sua carriera sportiva. La gara si è svolta senza incidenti, con una condizione meteo favorevole.

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Francesco Fortunato entra di forza nell’élite internazionale della marcia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, l’azzurro ha firmato il record europeo della mezza maratona di marcia, nuova distanza ufficiale entrata in vigore dal 1° gennaio e destinata a diventare protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angelis 2028. Il pugliese delle Fiamme Gialle ha completato i 21,097 km in 1h23:00, abbassando di trenta secondi il limite fissato da Europea Athletics per la ratifica del primato continentale. Una prestazione pesantissima, arrivata in uno dei templi della marcia mondiale, dove Fortunato ha confermato il salto di qualità già mostrato nelle ultime uscire.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpicaFrancesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l’ingresso in maniera imperiale nell’elite internazionale: dopo... Atletica, oro di Fortunato nella mezza maratona di marciaAGI - Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre di Brasilia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Montoya: Non impressionato da Verstappen, solo fortunato; Giro di Romandia 2026, assolo di Tadej Poga?ar – 4° Lorenzo Fortunato; Esplode il portoricano Figueroa: in due giorni quattro record nazionali su 200 (20.07, 20.06), 400 (44.49) e 4×100!. Fortunato da record: primato europeo nella mezza maratona di marciaFrancesco Fortunato entra di forza nell’élite internazionale della marcia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, l’azzurro ha firmato il record europeo della mezza maratona di marcia, nuova distanza ... sportface.it Atletica: mezza maratona di marcia, record europeo e vittoria per Fortunato(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il marciatore azzurro Francesco Fortunato ha conquistato un altro successo nella mezza maratona, firmando anche il primato europeo in 1h23:00 nella specialità introdotta quest' ... tuttosport.com Un fortunato acquirente ha sbancato dopo aver acquistato un Gratta&Vinci da 10€, portandosi a casa la cifra monstre di 2 milioni di euro - facebook.com facebook