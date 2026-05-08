Un nuovo rapporto mette in evidenza 416 spedizioni di materiale militare dall’Italia a Israele a partire da ottobre 2023. I dettagli sono stati registrati nei documenti doganali, nelle fatture di esportazione e nei registri di bordo, confermando il numero di trasferimenti effettuati in questo periodo. La documentazione ufficiale riporta i dati relativi a queste operazioni di consegna di materiale militare tra i due paesi.

La denuncia è circostanziata: 416 spedizioni. Il numero è nei registri doganali, nelle fatture di export, nei giornali di bordo: 416 trasferimenti di materiale militare dall’Italia a Israele dall’ottobre 2023. Più 224 chilotonnellate di carburante. Più le navi che spengono il trasponder nel Mediterraneo. Più i pannelli di controllo dei caccia F-15 caricati su voli di linea a Roma Fiumicino. Il governo Meloni ha detto che le esportazioni erano state sospese o limitate. Antonio Tajani ha suggerito una sospensione totale. Guido Crosetto ha ammesso che le forniture erano proseguite nell’ambito di contratti preesistenti. Poi Giorgia Meloni ha precisato che solo le nuove licenze erano bloccate.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Forniture militari a Israele, un dossier denuncia: 416 spedizioni Made in Italy a Israele da ottobre 2023

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Un rapporto indaga il legame tra le imprese italiane e il comparto militare di Israele; Esposto contro Leonardo per le armi a Israele; Materiale militare e carburante a Israele, il dossier che mette sotto accusa l’Italia: Oltre 400 spedizioni dal 2023; Operazione militare contro la Flottilla al largo di Creta. La Farnesina chiede informazioni a Israele.

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