La provincia di Forlì-Cesena registra una crescita economica superiore alla media nazionale, mostrando segnali di vitalità in diversi settori. I dati ufficiali indicano un aumento della produzione e dell’occupazione rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, restano aperti alcuni interrogativi su come l’area possa ridurre il divario di produttività rispetto alle altre regioni e quali industrie contribuiranno maggiormente a sostenere questa tendenza positiva.

? Domande chiave Come farà la provincia a colmare il divario di produttività regionale?. Quali settori guideranno la crescita superando la stagnazione nazionale?. Perché il reddito pro capite locale distacca quello della media italiana?. Come influirà l'alta occupazione sulla capacità di spesa delle famiglie?.? In Breve Agricoltura in crescita dell'1,2%, costruzioni e servizi avanzano dello 0,7% nel 2026.. Valore aggiunto pro capite a 32.200 euro contro i 29.600 nazionali.. Tasso di occupazione al 73,3% e disoccupazione prevista al 4,1%.. Reddito disponibile in aumento del 3,5% con export in crescita dell'1,8%.. La provincia di Forlì-Cesena punta a una crescita del valore aggiunto dello 0,3% nel 2026, superando la stagnazione nazionale prevista allo 0,1% secondo gli ultimi dati di Prometeia e della Camera di Commercio della Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì-Cesena vola: l’economia locale supera la media nazionale

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