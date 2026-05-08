Forbidden fruit 3 replica puntata 8 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 8 maggio, viene trasmessa in streaming la puntata 8 della terza stagione di Forbidden Fruit, la soap turca. Nella puntata, Erim, seguendo i consigli di Ender, decide di chiamare suo padre e i due hanno un confronto telefonico.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 8 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna, grazie ai consigli di Ender, Erim decide di telefonare a suo padre e hanno un chiarimento per telefono. Nel frattempo, Yildiz viene intervistata da Zeynep e racconta la sua “storia”, vuole essere la portavoce di tutte le donne tradite. Sahika invita Leyla a contattare subito Zehra per manipolarla ma la ragazza pensa che Zehra potrebbe non accettare a causa delle voci che circolano su di lei ma alla fine si lascia convincere da Sahika. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 114 trasmesso da Canale 5 in replica streaming....🔗 Leggi su Superguidatv.it

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