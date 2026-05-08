Fontane medaglie e copie dal vivo | studenti in gioco

Nella mostra degli studenti di quinta G del liceo artistico Nanni Valentini, si possono ammirare opere che spaziano da fontane e medaglie celebrative a copie dal vivo di modelli. L’esposizione raccoglie i progetti realizzati dagli studenti durante tre anni di studio, offrendo una panoramica delle diverse tecniche e approfondimenti pratici affrontati nel corso del percorso di arti figurative. La mostra è aperta al pubblico in questi giorni.

Arti figurative, medaglie celebrative e copie del modello dal vivo. In questi giorni è aperta la mostra degli studenti di quinta G arti figurative del liceo artistico Nanni Valentini, sintesi di tre anni di lavoro. "Bisogna recuperare il modo di lavorare dell’Isia come ricerca – spiega il professor Vincenzo Furetto, insegnante di arti figurative – nei settori delle arti figurative e scultura". In questi giorni l’aula magna è abitata da grandi pannelli di copia delle figure dal vivo con il modello, insegnando ai ragazzi ad analizzare la figura umana di nudo dal vivo, tradotte in grandi pannelli da un metro per due a carboncino e sanguigna, come si faceva all’Isia all’epoca dei grandi maestri da Nanni Valentini, Arturo Marini a Marino Marini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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