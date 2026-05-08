Fondi pensionato travolto da una motozappa | elicottero verso Roma

Un pensionato è rimasto gravemente ferito ieri mentre lavorava nel suo giardino, quando una motozappa ha improvvisamente smesso di funzionare e lo ha investito. I vicini, intervenuti subito, hanno cercato di liberarlo dall'arnese, che si era bloccato e lo aveva travolto. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un elicottero, trasportando il ferito verso un ospedale di Roma. Le cause del guasto meccanico sono ancora in fase di accertamento.

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? Domande chiave Come ha fatto il guasto meccanico a salvare la vita all'uomo?. Cosa hanno dovuto fare i vicini per liberare il ferito?. Perché i medici hanno scelto l'eliambulanza per il trasferimento?. Quali sono le responsabilità tecniche dietro il blocco improvviso del motore?.? In Breve Incidente avvenuto l'8 maggio 2026 intorno alle ore 11:00 in via Spinete 2°.. Soccorso immediato prestato da parenti e vicini di casa prima dell'arrivo del 118.. Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e agenti del commissariato di viale Piemonte.. Blocco improvviso del motore della motozappa ha limitato la gravità del trauma.. Un pensionato è stato trasportato d’urgenza a Roma in elicottero questa mattina, 8 maggio 2026, dopo un violento incidente avvenuto a Fondi in una traversa di via Spinete 2°.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi, pensionato travolto da una motozappa: elicottero verso Roma Notizie correlate Fondi, resta incastrato sotto la motozappa mentre lavora il terreno: pensionato elitrasportato a RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente questa mattina a Fondi, dove un pensionato è rimasto ferito mentre stava lavorando un terreno vicino alla... Travolto dalla motozappa e gravemente ferito un uomo: i medici evitano l'amputazione di una gambaGrave incidente nelle campagne di Giardinello, precisamente in contrada Tanasso, dove ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio), T.