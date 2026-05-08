Follonica Gavorrano Gli Allievi finiscono bene la regular season

Gli Allievi A del Follonica Gavorrano concludono la regular season con una vittoria in trasferta contro il Bellaria Cappuccini, finita 5-0. La squadra ha ottenuto il risultato sette giorni dopo che la stessa formazione aveva pareggiato contro il Calci. La partita si è svolta lontano dal campo di casa e ha visto un risultato netto a favore degli ospiti.

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Termina nel migliore dei modi la regular season degli Allievi A del Follonica Gavorrano, bravi a superare, con un netto 5-0 in trasferta, il Bellaria Cappuccini che, sette giorni prima, aveva fermato sul pari il Calci. Proprio quel Calci che, grazie allo 0-0 di Livorno contro l’Academy, ha centrato il primo posto in classifica e la conseguente promozione nel girone Élite per la prossima stagione. La rincorsa del Follonica Gavorrano si ferma ad un solo punto di scarto dai pisani, grazie ad un girone di ritorno senza sconfitte. Anche l’ultimo atto del campionato del Follonica Gavorrano conferma il grande momento di forma di capitan Masini e compagni, capaci di chiudere la prima metà della gara sul 3-0 a favore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica Gavorrano. Gli Allievi finiscono bene la regular season Notizie correlate La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il PressanoFASANO - Ultima gara nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, perlomeno per quanto riguarda la regular season, per la Junior Fasano, che... Follonica Gavorrano ko. I minerari vanno ai playoutNiente da fare per il Follonica Gavorrano, che perde al Malservisi-Matteini con il Tau Altopascio per 1-2 e si giocherà la salvezza ai play out tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Follonica Gavorrano. Gli Allievi finiscono bene la regular season; Scheda squadra Follonica Gavorrano; Verso Follonica Gavorrano-Camaiore, in venduta i biglietti per il duello playout; Tabellino partita Follonica Gavorrano vs Siena. Follonica Gavorrano. Gli Allievi finiscono bene la regular seasonTermina nel migliore dei modi la regular season degli Allievi A del Follonica Gavorrano, bravi a superare, con un ... lanazione.it Termina nel migliore dei modi la regular season degli Allievi A biancorossoblù del Follonica GavorranoCondividi i nostri contenutiTermina nel migliore dei modi la regular season degli Allievi A biancorossoblù, bravi a superare, con un netto 5-0 in trasferta, il Bellaria Cappuccini che, sette giorni pr ... grossetosport.com Grosseto Sport - Fine settimana pieno di soddisfazioni per tutti i bimbi della Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma facebook