foggia capitale della pace domani e domenica tredicesima edizione della marcia

Sabato 9 e domenica 10 maggio, Foggia ospiterà la tredicesima edizione della marcia dedicata alla pace. L'evento si svolgerà in città durante il fine settimana, coinvolgendo partecipanti di diverse età. La manifestazione ha lo scopo di promuovere la cultura della convivenza e del rispetto tra le persone. La marcia si svolgerà lungo un percorso stabilito nel centro cittadino, con momenti di incontro e di riflessione.

Di seguito il comunicato: Sabato 9 e domenica 10 maggio Foggia sarà “capitale” della pace. La XIII edizione della Marcia Comunità Emmaus-Amendola assume portata nazionale con ospiti e adesioni di storiche associazioni e movimenti: da Emergency a Pax Christi, da un Ponte Per alla Rete Italiana Pace e Disarmo. Durante la ‘due giorni’, promossa dal Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace e dalla Rete dei Comitati per la pace di Puglia, il capoluogo dauno diventerà luogo simbolico e centro nevralgico di riflessione e di rilancio delle istanze pacifiste. “ Contro i re e le loro guerre, la Puglia sceglie la pace e il disarmo “: così recita l’appello dei promotori, le cui richieste sono rivolte sia ai governi sia ai singoli cittadini e cittadine.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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