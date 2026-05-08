Attivisti hanno consegnato una lettera alla sede della Commissione europea a Roma, chiedendo la liberazione immediata di Thiago e Sayf, attualmente detenuti in Israele. L’azione si è svolta durante un presidio in piazza Santissimi Apostoli, organizzato per protestare contro la visita ufficiale di rappresentanti dell’Unione europea in Israele. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso attraverso questa iniziativa pubblica.

Durante il presidio indetto in piazza Santissimi Apostoli a Roma, per protestare contro la visita del Segretario di Stato americano Marco Rubio, una delegazione di attivisti ha raggiunto la sede della Commissione Europea, poco distante in via IV Novembre, per chiedere, attraverso la consegna di una lettera, l’immediata scarcerazione di Thiago Avila e Sayf Abukeshek, al momento detenuti nel carcere israeliano di Ashkelon, in seguito al blocco di alcune navi della Flotilla. “La detenzione e il sequestro dei due attivisti non è legittimata da nessuna norma internazionale – dichiara Tatiana Montella, del legal team italiano della Global Sumud Flotilla – Sayf ha cominciato anche lo sciopero della sete e per questo il tempo stringe, perché le sue condizioni peggiorano velocemente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, attivisti consegnano una lettera nella sede della Commissione Ue a Roma: “Liberare subito di Thiago e Sayf detenuti in Israele”

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