Floriana Croce | Ecco perché nasce la lista civica Noi Oggi per Domani in appoggio a Marco Donati

Negli ultimi giorni si parla molto di iniziative rivolte ai giovani, con attenzione a temi come ascolto, partecipazione e impegno civico. In questo contesto, una lista civica chiamata Noi, Oggi per Domani si presenta come supporto a un candidato sindaco, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini in progetti e scelte amministrative. La discussione si concentra su come favorire la partecipazione e il contributo delle nuove generazioni nel territorio.

“Negli ultimi giorni sento spesso parlare di buoni propositi rivolti ai giovani, sottolineando l'importanza dell'ascolto, della partecipazione e dell'impegno attivo nella comunità. Questi concetti, che sembrano oggi più che mai fondamentali, non sono però una novità per me, per noi.”Inizia così.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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