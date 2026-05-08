Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei social: l’attore e presentatore ha scherzato con uno studente che stava consegnando il premio dedicato ai giovani, commentando con tono ironico su un suo possibile coinvolgimento nelle primarie di un partito politico. L’interazione ha generato reazioni online, con alcuni utenti che hanno criticato il tono della battuta.

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, uno dei momenti più discussi non ha riguardato un film premiato, ma un siparietto tra Flavio Insinna e uno studente salito sul palco per consegnare il David Giovani. La battuta del conduttore sul “ giovane Calenda ” ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dividendo pubblico e commentatori. Molti spettatori hanno infatti giudicato l’ironia eccessiva e fuori luogo, soprattutto perché rivolta a un ragazzo apparso visibilmente in difficoltà in diretta televisiva, mentre altri hanno interpretato il momento come parte dello stile teatrale e spontaneo di Insinna. L’episodio è quindi diventato rapidamente virale, trasformandosi in meme, commenti e discussioni online, infiammando le discussioni sui social network.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Flavio Insinna deride il “giovane Calenda” ai David 2026: “questo fa le primarie” e i social insorgono

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