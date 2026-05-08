Flavio Insinna chiama Bianca Balti ai David 2026 ma lei non arriva e cala il gelo in diretta

Durante la diretta della settantunesima edizione dei David di Donatello, trasmessa su Rai 1 dal Teatro 23 di Cinecittà, si è verificato un momento imprevisto. Flavio Insinna ha chiamato in causa Bianca Balti per un intervento, ma l’attrice non è arrivata sul palco. La sua assenza ha creato una breve interruzione, lasciando spazio a un momento di silenzio che ha colto di sorpresa il pubblico presente e quello a casa.

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La settantunesima edizione dei David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro 23 di Cinecittà, ha regalato agli spettatori un momento di imbarazzo inaspettato che ha interrotto per alcuni secondi la fluidità della serata. L’episodio si è verificato durante la fase di presentazione dei premi, quando la macchina organizzativa di una delle serate più prestigiose del cinema italiano ha mostrato una crepa improvvisa, con protagonisti Flavio Insinna e Bianca Balti. La conduzione dell’evento era infatti affidata proprio alla coppia formata da Insinna e Balti, chiamati a guidare il pubblico attraverso le varie categorie premiate. Tutto...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Flavio Insinna chiama Bianca Balti ai David 2026, ma lei non arriva e cala il gelo in diretta Notizie correlate “Volevo dirlo insieme”: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momenti di imbarazzo in diretta sul finale della 71esima edizione dei premi David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dalla cornice del... Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c’è: “Volevo dirlo insieme”Momento di imbarazzo sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello: Flavio Insinna resta solo al centro della scena mentre cerca la collega... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c'è: Volevo dirlo insieme; Che disastro i David di Insinna! Il ritorno del conduttore in prima serata è una sciagura per la serata del cinema italiano; Volevo dirlo insieme: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c'è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026; Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime. Volevo dirlo insieme: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momento di imbarazzo ai David di Donatello: Insinna aspetta Bianca Balti sul palco, ma la co-conduttrice è sparita. ilfattoquotidiano.it Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c’è: Volevo dirlo insiemeMomento di imbarazzo sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello: Flavio Insinna resta solo al centro della scena mentre cerca la collega Bianca ... fanpage.it La 71ª edizione dei David di Donatello registra ascolti ai minimi e critiche per la conduzione, offuscando la celebrazione del cinema. https://cinema.everyeye.it/notizie/david-donatello-2026-flop-ascolti-critiche-flavio-insinna-conduzione-caciarona-876624.ht - facebook.com facebook David di Donatello, Flavio Insinna deride il "giovane Calenda" e i social insorgono x.com