Firenze intossicazioni alimentari | tre ricoveri d’urgenza in codice rosso per allergia da arachidi e da crostacei

Nella notte dell’8 maggio 2026, tre persone sono state ricoverate d’urgenza in codice rosso a causa di intossicazioni alimentari a Firenze. Le tre persone sono state colpite da reazioni allergiche legate all’ingestione di arachidi e crostacei. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, portandole in ospedale per le cure del caso. La situazione è ancora sotto controllo, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute.

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FIRENZE – Ricoverate d’urgenza, nella notte di oggi, 8 maggio 2026, tre persone, per intossicazione alimentare. Due turiste, di 20 e 21 anni, sono finite all’ospedale, in codice d’urgenza rosso, per una particolare intossicazione alimentare: una allergia da arachidi. Erano alloggiate in un hotel di Via Tornabuoni. Sul posto è intervenuto il 118. E c’è stato anche un terzo grave caso di intossicazione alimentare – un’allergia da crostacei – che ha colpito un 34enne, addetto di un altro hotel, in via Gino Capponi. Tutti i tre pazienti sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, intossicazioni alimentari: tre ricoveri d’urgenza, in codice rosso, per allergia da arachidi e da crostacei Notizie correlate Intossicazioni alimentari da Campylobacter e Salmonella: antibiotici sempre meno efficaciLa resistenza agli antibiotici nei batteri responsabili delle più comuni intossicazioni alimentari continua a rappresentare una minaccia concreta per... Bimbo di 10 anni cade da una grata: volo di tre metri, portato al Gaslini in codice rossoAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, quando un bambino di dieci anni è caduto nel vuoto dopo il cedimento di una grata,...