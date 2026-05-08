A Firenze, sabato 9 maggio, si svolgerà nuovamente la giornata di raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze. L’evento si terrà in più di 140 punti vendita distribuiti in città, dove i clienti potranno donare generi alimentari di prima necessità. La raccolta è organizzata per supportare le persone in difficoltà e si svolge in collaborazione con le associazioni di volontariato locali.

Firenze, 8 maggio 2026 - Torna sabato 9 maggio, in oltre 140 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. La raccolta vedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno distribuiti sul territorio. Nei punti vendita dove è attiva la raccolta, ci sarà uno speciale allestimento che evidenzierà i prodotti che potranno essere donati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il 9 maggio torna la raccolta alimentare da Unicoop

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