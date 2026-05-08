Venerdì 8 maggio, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati ospiti dell’ultima puntata della settimana di La Pennicanza, trasmissione condotta in diretta. Durante l’evento, Fiorello ha partecipato tramite una videochiamata, condividendo alcuni momenti con il pubblico e i presenti in studio. La puntata si è conclusa con questa partecipazione speciale, che ha attirato l’attenzione dell’attenzione degli spettatori.

Fiorello e Fabrizio Biggio concludono la settimana con la puntata di venerdì 8 maggio de La Pennicanza. Come sempre il duo si concentra sulle notizie del giorno, a partire dalla visita di Marco Rubio a Papa Leone XIV. E ritorna anche su David di Donatello con l’intervento di Sergio Romano che finalmente può dire quello che non è riuscito a dire durante la serata, mentre ritirava il premio. L’emozione l’ha sopraffatto al punto da non trovare più il foglietto su cui si era preparato un breve discorso di ringraziamento. Fiorello, l’ironia su Rubio e l’incontro in Vaticano. L’apertura di Fiorello è dedicata all’attualità e alla visita di Marco Rubio a Roma: “Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la videochiamata dell’uomo del momento

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