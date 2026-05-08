Un uomo accusato di aver dichiarato di essere un volontario di un’associazione benefica, attività di raccolta fondi che risultava poi inesistente, è stato assolto. La vicenda riguarda il suo intervento con le forze dell’ordine, che aveva dichiarato di svolgere quel ruolo nel contesto di una onlus. La decisione del tribunale ha portato alla sua assoluzione, confermando l’assenza di responsabilità penale.

Aveva detto ai carabinieri di essere volontario di una associazione benefica per la quale svolgeva una attività di raccolta fondi, risultata poi inesistente. Per questo è finito sotto accusa un 40enne napoletano. Imputato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità, sullo stato o su altre qualità, ieri il 40enne è stato assolto dal giudice Federico Simonelli. Il fatto sarebbe successo il 22 luglio 2022 a Pioraco. Il campano si sarebbe presentato dai carabinieri come rappresentante della onlus "Progetto per la vita", dicendo che avrebbe condotto una racolta fonti porta a porta; ai carabinieri avrebbe anche dato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto volontario di una onlus raccoglie fondi: assolto

Notizie correlate

Corri con Enpa. La “sgambata” raccoglie fondiSONDRIO Amanti degli animali, amanti degli animali e della corsa e "semplici" camminatori con o senza amico peloso al seguito: l’invito è esteso a...

Leggi anche: Cisl raccoglie fondi per il popolo. Serviranno a comprare generatori

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Finto volontario di una onlus raccoglie fondi: assolto; Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del falso maresciallo: arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo Strada; La truffa dei chihuahua, l'anziana vedova paga ma il cane non arriva; Truffa e fuga con gioielli e denaro: acciuffati in autostrada.

Finto volontario di una onlus raccoglie fondi: assoltoAveva detto ai carabinieri di essere volontario di una associazione benefica per la quale svolgeva una attività di raccolta ... ilrestodelcarlino.it

Pedemonte, finto avvocato truffa anziana: 20enne denunciato dai carabinieri di ValdasticoI carabinieri di Valdastico denunciano un 20enne per truffa aggravata: si era spacciato per avvocato e sottratto oro a un'anziana di Pedemonte. vicenzareport.it

Diventa volontario della Croce Rossa Italiana La presentazione del corso per aspiranti volontari! 5maggio 2026 alle ore 20:00 Palombara Sabina, viale Adriano Petrocchi 11 Iscriviti subito tramite il QR code Info: 0774 635046 Ti aspettiamo! Un'oppor facebook