Finto nipote truffa un' anziana a Cava de' Tirreni | fermato sul treno per Napoli

Un minorenne egiziano è stato arrestato dai poliziotti a Cava de' Tirreni mentre viaggiava sul treno verso Napoli. L'uomo è sospettato di aver truffato un'anziana residente nel comune salernitano, in un episodio avvenuto recentemente. Gli agenti del Commissariato hanno fermato il giovane durante il viaggio e lo hanno portato in Questura, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni hanno arrestato un cittadino egiziano minorenne, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un'anziana residente nel comune salernitano. Il giovane è stato bloccato a bordo di un treno diretto a Napoli mentre tentava.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Truffa del finto nipote: fermato autore a Cava de’TirreniTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha arrestato un giovane cittadino egiziano, gravemente indiziato di aver messo a... Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”. Tutti gli aggiornamenti Anziana derubata con la truffa del finto nipote: i carabinieri di Avezzano arrestano 2 personeAvezzano. Finto nipote deruba un'anziana. Avezzano al centro dell'operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di due presunti truffatori in ... marsicalive.it Fermo, sventata truffa del finto nipote: due arresti dei Carabinieri, recuperati oro e contantiI Carabinieri hanno sventato a Fermo una truffa ai danni di un’84enne, ingannata con il collaudato raggiro del finto nipote. Due uomini sono stati arrestati in flagranza dopo un intervento scattato ... rivieraoggi.it