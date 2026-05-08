Finisce nel fossato con l’auto Perde la vita un mamma di 29 anni
Una donna di 29 anni è deceduta ieri mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata e si è fermata in un fossato ai margini della strada. La vittima risiedeva a Casaletto Lodigiano, ma era domiciliata a Lodi Vecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.
Tragedia all’alba, ieri mattina, al confine tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Una ventinovenne, Maddalena Sangermano, residente a Casaletto Lodigiano, ma di fatto domiciliata a Lodi Vecchio, è stata trovata senza vita nella sua auto ribaltata in un fossato ai margini della strada. Il dramma si è consumato lungo via Francesco Rovida, nella zona della cascina Santo Stefano, in un tratto isolato al confine tra i due comuni. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, mentre stava andando a lavorare, finendo nella scarpata laterale e ribaltandosi completamente, con le quattro ruote rivolte verso il cielo. Nel fossato non c’era acqua, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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