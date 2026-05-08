Finisce nel fossato con l’auto Perde la vita un mamma di 29 anni

Una donna di 29 anni è deceduta ieri mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata e si è fermata in un fossato ai margini della strada. La vittima risiedeva a Casaletto Lodigiano, ma era domiciliata a Lodi Vecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

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Tragedia all’alba, ieri mattina, al confine tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Una ventinovenne, Maddalena Sangermano, residente a Casaletto Lodigiano, ma di fatto domiciliata a Lodi Vecchio, è stata trovata senza vita nella sua auto ribaltata in un fossato ai margini della strada. Il dramma si è consumato lungo via Francesco Rovida, nella zona della cascina Santo Stefano, in un tratto isolato al confine tra i due comuni. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, mentre stava andando a lavorare, finendo nella scarpata laterale e ribaltandosi completamente, con le quattro ruote rivolte verso il cielo. Nel fossato non c’era acqua, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finisce nel fossato con l’auto. Perde la vita un mamma di 29 anni Notizie correlate Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anniLodi Vecchio (Lodi), 7 maggio 2026 – Tragedia, di prima mattina, tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Leggi anche: Papà e nonna morti nello schianto sulla Rivoltana: auto con due bambine finisce nel fossato dopo un sorpasso Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finisce nel fossato con l’auto. Perde la vita un mamma di 29 anni; Finisce con l’auto in fossato, giovane donna muore nel lodigiano; Cornuda incidente tra due auto, una finisce nel fossato; Ronchis, auto esce di strada e finisce nel fossato: illeso il conducente. Finisce nel fossato con l’auto. Perde la vita un mamma di 29 anniTragedia all’alba, ieri mattina, al confine tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Una ventinovenne, Maddalena Sangermano, residente a Casaletto Lodigiano, ma di fatto domiciliata a Lodi Vecchio ... ilgiorno.it Tremendo scontro tra due auto, una finisce nel fossato: 6 feriti, 2 sono bambiniCORNUDA (TREVISO) - Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, in via Padova, nel comune di Cornuda. L’allarme è scattato alle 18.30. Seco ... nordest24.it Garlasco, lo show che non finisce mai x.com Il13. . BASKET B INTERREGIONALE. FINISCE IL SOGNO DELLA BCC PM SISTEMA PORDENONE, BATTUTA DAL PAVIA, ANCHE NELLA SECONDA PARTITA GIOCATA MERCOLEDI’ SERA AL CRISAFULLI - facebook.com facebook