Una proposta di missione robotica sta valutando la possibilità di inviare un rover su Mercurio, concentrandosi sulle aree lungo il terminatore, il confine tra luce e ombra del pianeta. La proposta mira a svolgere operazioni scientifiche in queste zone, considerate di interesse per lo studio delle caratteristiche del pianeta. La valutazione della fattibilità comprende aspetti tecnici e logistici necessari per un eventuale intervento su questo piccolo corpo celeste.

Dopo la Luna e Marte, tocca a Mercurio? In effetti, con l’umanità ormai prossima a rimettere piede sulla Luna e rover come Perseverance che calpestano il suolo marziano ininterrottamente da decenni, ci si potrebbe chiedere come mai gli altri due pianeti rocciosi, Mercurio e Venere, non abbiano praticamente mai registrato traffico in superficie. Tuttavia, arrivano buone nuove dalla ricerca scientifica spaziale. Una coppia di scienziat? dell’Hawaii Institute of Geophysics and Planetology (HIGP), infatti, hanno avanzato la proposta di impiegare un rover mercuriano che operi al confine tra la luce e l’oscurità. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Finiremo anche su Mercurio? In arrivo missione con un rover lungo il terminatore

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