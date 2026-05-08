Fine della corsa per ' l' uomo ragno' | svaligiava ville e appartamenti venti colpi e ricco bottino

Un'organizzazione sospettata di aver svaligiato numerose ville e appartamenti tra Tigullio, Spezzino e l’entroterra parmense è stata smantellata. La polizia ha arrestato gli otto componenti del gruppo, responsabili di almeno venti furti. Gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva e sequestrato arnesi utilizzati per i colpi, chiudendo così un’indagine che durava diversi mesi.

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Non c’è stata via di scampo per la banda che da mesi seminava il panico tra Tigullio, spezzino ed entroterra parmense. I carabinieri dell’aliquota operativa di Sestri Levante hanno messo la parola fine alle scorribande di un 41enne albanese, arrestato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Ville in collina o appartamenti di lusso in centro: dove vivono i calciatori della Juve a TorinoMetti una piscina riscaldata in salotto, una palestra con vista e tanti altri ambienti da sogno. Juventus, calendario ricco di insidie per la corsa Champions League. Ecco il percorso dei bianconeri da qui a fine stagionedi Redazione JuventusNews24Juventus, calendario ricco di insidie per la qualificazione alla prossima Champions. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: BASKET: Faenza accede ancora ai playoff, fine della corsa per l’Up Imola | VIDEO; Fine della corsa per i Greta Van Fleet?; Fine della corsa per i Boston Celtics, la clamorosa rimonta dei 76ers vale la serie; Volata Champions: chi si qualifica e chi rischia a 3 giornate dalla fine. Fine della corsa per la remaster di GTA IV: cosa sappiamo davvero?NateTheHate torna a parlare di Grand Theft Auto IV e spegne - ma solo per il momento - le ultime briciole di speranza di un eventuale porting o di una remaster del quarto capitolo di Rockstar. Il noto ... everyeye.it Nel museo di Coppi e Girardengo il trofeo senza fine della corsa rosa(ANSA) - NOVI LIGURE, 26 APR - Il 'Trofeo senza Fine' del Giro d'Italia si trova esposto dal 26 al 28 aprile al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria), dedicato a Costante Girardengo e F ... msn.com : (1) Alla fine della lettura del programma di Emilia Muratori (20 pagine scritte fitte) la prima reazione è questa: ma questi si presentano per la prima volta per amministrare Vi - facebook.com facebook