Fine della corsa per ' l' uomo ragno' | svaligiava ville e appartamenti venti colpi e ricco bottino
Un'organizzazione sospettata di aver svaligiato numerose ville e appartamenti tra Tigullio, Spezzino e l’entroterra parmense è stata smantellata. La polizia ha arrestato gli otto componenti del gruppo, responsabili di almeno venti furti. Gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva e sequestrato arnesi utilizzati per i colpi, chiudendo così un’indagine che durava diversi mesi.
Non c’è stata via di scampo per la banda che da mesi seminava il panico tra Tigullio, spezzino ed entroterra parmense. I carabinieri dell’aliquota operativa di Sestri Levante hanno messo la parola fine alle scorribande di un 41enne albanese, arrestato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio in.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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