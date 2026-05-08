Fiera di Rimini scatta il conto alla rovescia | osservazioni entro l’11 maggio per il maxi ampliamento
A Rimini, si avvicina la scadenza per presentare osservazioni sul progetto di ampliamento del polo fieristico. Il termine stabilito è l’11 maggio, data entro la quale cittadini, associazioni e altri portatori di interesse potranno esprimere eventuali commenti o dubbi sul piano di espansione. La procedura prevede la possibilità di inviare contributi entro questa data, secondo le modalità previste dall’amministrazione comunale.
Scade l’11 maggio il termine entro il quale cittadini, associazioni e portatori di interesse potranno presentare osservazioni sul progetto di ampliamento del polo fieristico di Rimini. Si tratta del procedimento unico avviato ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 242017, relativo al.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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