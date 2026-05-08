Fiera Campionaria 2026 a Padova

A Padova si prepara la Fiera Campionaria 2026, un evento che offrirà una vasta gamma di attrazioni. Sono previsti spazi dedicati allo shopping, alla gastronomia, alle automobili, alle biciclette e ai camper, con aree per idee legate alla casa e alla persona. La manifestazione includerà anche presentazioni di tecnologie e curiosità delle Forze Armate e di soccorso, oltre a spettacoli dal vivo come concerti, balli, concorsi di bellezza e altre attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Shopping, gastronomia, automobili, bici e camper, idee per la casa e per la persona, tecnologie e curiosità delle Forze Armate e di quelle di soccorso, animali da compagnia, concerti, balli, Miss e altri eventi dal vivo. Tutto questo sarà la 105^ Fiera Campionaria di Padova di maggio, la prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Venticano: 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del MezzogiornoSi avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiera Campionaria 2026 a Padova dal 9 al 17 maggio 2026; Spettacoli ed eventi in programma per la 222ª Fiera Campionaria di Mirandola (Mo); Artigianato, enogastronomia e sport si danno appuntamento all'87ª Fiera di Modena; Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionaria. Fiera Campionaria 2026 a PadovaL’edizione del 2026 - dal 9 al 17 maggio 2026, in orario continuato 10 – 23 sabato e domenica e 16 – 23 nei feriali - esprimerà le novità di 300 aziende espositrici di tutta Italia, ma anche straniere ... padovaoggi.it Nims alla ricerca di personal shopper del caffè alla Fiera Campionaria: «Porta il tuo curriculum»Dal 9 al 17 maggio, al padiglione 5 della Fiera di Padova, l’azienda del Gruppo Lavazza presenterà prodotti, percorsi professionali e opportunità di ingresso nella rete nazionale dei consulenti del ca ... padovaoggi.it ' ! a Mirandola MO sta per arrivare la 222a edizione della Fiera Campionaria. 2 palchi spettacolo, oltre 100 espositori, area street food, area giochi di una volta, Luna Park e ! Quando 13-14-15-16-17 M facebook