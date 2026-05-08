Fiera Campionaria 2026 a Padova

Da padovaoggi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova si prepara la Fiera Campionaria 2026, un evento che offrirà una vasta gamma di attrazioni. Sono previsti spazi dedicati allo shopping, alla gastronomia, alle automobili, alle biciclette e ai camper, con aree per idee legate alla casa e alla persona. La manifestazione includerà anche presentazioni di tecnologie e curiosità delle Forze Armate e di soccorso, oltre a spettacoli dal vivo come concerti, balli, concorsi di bellezza e altre attività.

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Shopping, gastronomia, automobili, bici e camper, idee per la casa e per la persona, tecnologie e curiosità delle Forze Armate e di quelle di soccorso, animali da compagnia, concerti, balli, Miss e altri eventi dal vivo. Tutto questo sarà la 105^ Fiera Campionaria di Padova di maggio, la prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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