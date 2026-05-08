Festival street food e rievocazioni medievali | gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Da bresciatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si svolgono vari eventi nel territorio, tra cui un festival dedicato alla cultura, spettacoli di street food e rievocazioni medievali. Sabato si celebra anche la Festa dell’Europa, occasione per incontri e iniziative in piazza. Il mese di maggio si conferma ricco di appuntamenti, con momenti che coinvolgono la comunità locale attraverso tradizioni, manifestazioni e assaggi di sapori provenienti da diversi paesi.

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Sabato ricorre la Festa dell’Europa e, forse non a caso, maggio continua a confermarsi il mese più europeo dell’anno anche nel Bresciano: un tempo di piazze aperte, incontri, cultura diffusa, scoperte lente, sapori che arrivano da lontano e tradizioni profondamente radicate nel territorio. È.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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