Festival del cibo di strada a Cesena annullato dopo 26 anni | Formula logora ci fermiano per ripartire rinnovati

Il Festival Internazionale del cibo di strada a Cesena, dopo 26 anni di eventi, è stato annullato. Gli organizzatori hanno dichiarato che la formula attuale non funziona più e hanno deciso di interrompere le attività per ripartire con un nuovo progetto. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza indicare date o modalità di future edizioni. L’evento si svolgeva tradizionalmente a maggio, attirando molti visitatori ogni anno.

Cesena, 8 maggio 2026 – Punto e a capo per il glorioso “Festival Internazionale del cibo di strada” che a 26 anni dal suo debutto in piazza della Libertà (ancora prima della rimessa a nuovo) s’interroga sulla sua originalità ormai infranta da tanti epigoni più o meno meritevoli e dai costi che, alla fine dei conti, non hanno quel riconoscimento che l’impegno meriterebbe. E così Confesercenti, che ne ha tenuto le fila sin dalla nascita ad opera del compianto Giampiero Giordani, annuncia che l’edizione 2026, prevista ad ottobre, non ci sarà. Ma non è un addio: il direttore Graziano Gozi spiega che diventerà biennale (come agli esordi) e sta incubando una nuova formula.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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