Festival da Clara generiamo futuro tanti gli appuntamenti

Un mese ricco di eventi, a ingresso libero e aperti a tutti, pensati per famiglie, bambini ed educatori a Clusone. Clusone. Dal 12 al 28 maggio 2026, il Polo dell’Infanzia Clara Maffei ETS organizza la quinta edizione del Festival “Da Clara – Generiamo Futuro”, in programma per tutto il mese di maggio 2026 a Clusone. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di enti locali e il sostegno di numerose realtà del territorio. Il programma prende il via venerdì 8 maggio alle 20,30 con l’intervento del Dottor Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore, che parlerà del tema “Genitori in ansia: trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio”, presso il teatro dell’oratorio Monsignor Tomasini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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