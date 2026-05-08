Festival ART 2026 a Padova nei parchi storici della città

A Padova, dal 17 maggio al 27 settembre, si svolge il festival “ART 2026” che si svolge nei parchi storici della città, tra cui il Giardino Appiani, il Roseto di Santa Giustina e il Parco Treves. L’evento propone un calendario di iniziative culturali distribuite in diverse aree verdi, coinvolgendo il pubblico in attività artistiche e spettacoli all’aperto. La manifestazione si ripete annualmente con un programma che varia di anno in anno.

Torna il festival “ART 2026” con un ricco programma di eventi culturali tra il Giardino Appiani, il Roseto di Santa Giustina e il Parco Treves, dal 17 maggio al 27 settembre.DettagliIl Festival ART è un progetto, promosso dal Comune di Padova, organizzato dall'agenzia di comunicazione Glamour e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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