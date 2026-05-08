Festa e socialità a Borgo Trento con la Domenica della Sostenibilità

Domenica 10 maggio, nel quartiere di Borgo Trento, si terrà una nuova edizione della “Domenica della Sostenibilità”, organizzata in concomitanza con la Festa della Mamma. La giornata prevede iniziative legate alla promozione di pratiche sostenibili e momenti di socialità tra i cittadini. L’evento si svolgerà in diverse aree del quartiere, offrendo spazi di incontro e attività dedicate a sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente.

In concomitanza con la Festa della Mamma, domenica 10 maggio Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della “Domenica della Sostenibilità”. L’evento, promosso dalla 2a Circoscrizione in sinergia con il Comune di Verona, mira a incentivare stili di vita eco-compatibili e a rafforzare il legame tra.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Argomenti più discussi: 10 maggio, Festa della Mamma: torna la Domenica della Sostenibilità in Borgo Trento; Domenica della Sostenibilità in Borgo Trento. E si festeggia anche la mamma; 10 MAGGIO, FESTA DELLA MAMMA; Guerra sulle ciclabili: Tosi contro Ferrari Assessore all’immobilità.

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