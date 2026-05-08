Con l’arrivo della Festa della Mamma, le vendite di collane sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente. La ricorrenza si avvicina e molti scelgono di regalare accessori di gioielleria per celebrare le madri. I dati di mercato indicano una crescita nelle preferenze di acquisto in questo settore, con le collane che si confermano tra i regali più gettonati dagli italiani in occasione della festa.

Roma, 8 maggio 2026 – Con l’avvicinarsi della Festa della Mamma gli italiani tornano a fare i conti con una delle domande più ricorrenti: cosa regalare? Per chi sceglie un gioiello la risposta non è mai banale, eppure i dati raccontano che, dietro ogni scelta, si nascondono tendenze precise capaci di evolversi anche in modo sorprendente da un anno all’altro. A fotografarle è l’Osservatorio #BrandGioielli, che ha monitorato i comportamenti d’acquisto in prossimità del 10 maggio incrociando i dati dei propri canali di vendita con quelli dei rivenditori partner su tutto il territorio italiano. I dati dell'indagine dell'Osservatorio #BrandGioielli Quello che emerge dall’analisi degli ultimi due anni è un mercato tutt’altro che statico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa della mamma, tra i regali spopolano le collane: +18% rispetto allo scorso anno

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