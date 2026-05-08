In Italia, il tema dei congedi parentali rimane fragile rispetto ad altri Paesi europei. In occasione della Festa della mamma, si evidenzia come le norme sul congedo di maternità e paternità siano meno avanzate rispetto a Ungheria e Polonia. Nonostante la tradizione di celebrare le madri, le politiche di supporto sul lavoro risultano ancora limitate. La situazione riflette le sfide di un Paese che registra un calo delle nascite e una presenza ridotta di tutele per le famiglie.

Roma, 8 maggio 2026 – Nel Paese che fa sempre meno figli, anche la Festa della mamma diventa un indicatore politico. Non basta celebrare la maternità se poi l’organizzazione del lavoro continua a considerarla una parentesi da gestire più che una fase della vita da accompagnare. La fotografia arriva dal report 2026 di World Population Review sui congedi di maternità: l’ Italia è fuori dalla top 10 europea dei Paesi più generosi, con 22 settimane retribuite all’80%, dietro a Polonia, Ungheria e San Marino. Il confronto è netto. In Croazia sono previste 58 settimane, con retribuzione piena fino a sei mesi dopo la nascita e poi un’indennità forfettaria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa della mamma? Non sul lavoro. L’Italia resta indietro sui congedi. Peggio di Ungheria e Polonia

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