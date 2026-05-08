Per il terzo anno di fila, il club di calcio ha deciso di dedicare un'iniziativa speciale in occasione della Festa della Mamma. La squadra ha affrontato la partita contro l’Atalanta, mantenendo il proprio impegno di celebrare questa ricorrenza attraverso un evento che coinvolge i tifosi e le famiglie. La manifestazione si svolge in concomitanza con la partita, con alcune iniziative mirate a rendere omaggio alle mamme.

Domenica 10 maggio alle ore 20:45, il Milan giocherà contro l'Atalanta. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono ancora sei punti per conquistare la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Mancano tre partite e servono due vittorie. L'allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa, puntando su Gimenez in attacco e Loftus-Cheek a centrocampo insieme a Fofana. Il 10 maggio sarà anche la 'Festa della Mamma' e per il Diavolo ci sarà una iniziativa che va avanti da tre stagioni. Ecco i dettagli dal comunicato ufficiale del Milan: "Per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma: una tradizione avviata nel 2024 come prima assoluta nel calcio italiano e diventata un riferimento per altri club che la hanno abbracciata negli anni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Festa della Mamma, il Milan la celebra così contro l’Atalanta

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