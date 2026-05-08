Dal 8 al 10 maggio nelle piazze di Firenze, Prato e Pistoia si svolge la tradizionale iniziativa dell’Associazione Tumori Toscana, che prevede la vendita di begonie per celebrare la Festa della Mamma. L’evento coinvolge diverse location delle tre città e rappresenta un momento di sensibilizzazione e solidarietà dedicato ai malati di tumore. Le begonie sono state messe in vendita per sostenere i progetti dell’associazione.

Firenze, 8 maggio 2026 - Fino a domenica 10 maggio nelle piazze di Firenze, Prato e Pistoia tornano a fiorire le begonie dell’Associazione Tumori Toscana. I volontari offriranno, a fronte di una piccola donazione, coloratissime piante per un regalo davvero speciale che contribuirà a garantire cure e supporto domiciliari gratuiti a chi sta affrontando il tumore. Le begonie potranno essere ordinate anche da casa scegliendo il ritiro nelle sedi dell’Associazione di Firenze e Prato. “Le Begonie dell’Att – dichiara il presidente Giuseppe Spinelli- sono il simbolo della primavera e dell’amore verso le mamme e contribuiscono a dare un aiuto concreto a chi sta affrontando una malattia oncologica e non deve mai essere lasciato solo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della mamma con le begonie dell’Att per i malati di tumore

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