Festa della Mamma 2026 | al via la campagna Mediaset Per il tuo amore infinito grazie mamma

Per la Festa della Mamma 2026, Mediaset ha avviato una nuova campagna televisiva dedicata alle mamme. La comunicazione, definita emozionale, coinvolge diversi programmi e spot pubblicitari trasmessi sui canali del gruppo. La campagna si rivolge a un pubblico ampio e intende celebrare il ruolo delle madri attraverso immagini e messaggi dedicati. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per questa ricorrenza.

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Mediaset celebra la Festa della Mamma 2026 con una campagna emozionale. In occasione della Festa della Mamma 2026, Mediaset lancia una nuova campagna televisiva dedicata a tutte le mamme. Lo spot sarà trasmesso su tutte le reti del Gruppo nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, portando sul piccolo schermo un messaggio di amore, gratitudine e vicinanza. Il titolo della campagna, “Per il tuo amore infinito, grazie mamma”, racchiude il senso di un’iniziativa dal forte impatto emotivo, pensata per rendere omaggio al ruolo unico e insostituibile delle madri nella vita di ogni persona. Lo spot Mediaset per la Festa della Mamma 2026. La campagna propone un racconto intenso ed evocativo che mette in relazione l’amore materno con gli elementi essenziali della vita.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Festa della Mamma 2026: al via la campagna Mediaset “Per il tuo amore infinito, grazie mamma” Notizie correlate Workshop festa della mamma (mamma e figlio/a): fai fiorire il tuo vaso!Un laboratorio creativo a quattro mani, fatto di chiacchiere, risate e piccoli momenti da ricordare, al termine del quale porterete a casa una... Leggi anche: Baronissi, “Pilates con Mamma” al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Festa della Mamma 2026: 10 idee regalo, anche last minute. Mediaset celebra la Festa della Mamma 2026 con una campagna emozionaleIn occasione della Festa della Mamma 2026, Mediaset lancia una nuova campagna televisiva dedicata a tutte le mamme. superguidatv.it Festa della mamma 2026: i regali più belliIdee regalo per la Festa della mamma dal beauty alla moda, senza trascurare casa e tempo libero, per ogni budget. bimbisaniebelli.it Appuntamento domenica 10 maggio per celebrare la Festa della mamma con un concerto che vedrà sul palco Bianca D’Amore, Loreto Gismondi e Sabrina Cardone. - facebook.com facebook