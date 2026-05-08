Festa del Soccorso | scuole chiuse a San Severo

Venerdì 8 maggio, il sindaco di San Severo ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per martedì 19 maggio. La decisione riguarda la giornata dedicata alla Festa del Soccorso e interessa le istituzioni scolastiche della città. La misura riguarda tutte le scuole pubbliche e private presenti nel territorio comunale.

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