Ferrari Lamborghini e Porsche in mostra alla Reggia

Da casertanews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, presso la Reggia, si svolge un’esposizione dedicata a tre marchi di auto sportive di lusso. L’evento segue due raduni precedenti, uno in Costiera Amalfitana e un’altra tappa a Pompei, che hanno coinvolto complessivamente 67 vetture tra Ferrari e Lamborghini. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Supercar e si inserisce nel calendario delle grandi esposizioni automobilistiche della stagione.

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Dopo il grande successo dei raduni in Costiera Amalfitana tra Maiori e Minori, che hanno visto la partecipazione di ben 67 Ferrari e Lamborghini, e la grande tappa nella città di Pompei, prosegue il calendario dei grandi eventi promossi dalla Federazione Italiana Supercar con un nuovo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Lamborghini & porsche Diecast Model cars

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