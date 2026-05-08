Un uomo è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per aver aggredito una persona all’interno di un ostello a Ferrara. Durante il processo si sono approfonditi i dettagli dell’inseguimento, che ha portato l’aggressore a raggiungere la vittima all’interno della struttura. La difesa ha cercato di contestare le prove mediche presentate, tentando di negare la loro validità. La sentenza si basa su quanto emerso durante il procedimento giudiziario.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a inseguire la vittima nell'ostello?. Perché la difesa ha tentato di negare le prove mediche?. Cosa ha spinto la studentessa a denunciare subito l'accaduto?. Perché il giudice ha ridotto la pena richiesta dal magistrato?.? In Breve Il magistrato Stefano Longhi aveva richiesto cinque anni e sei mesi di reclusione.. La vittima aveva subito un trauma infantile da minorenni mai denunciato in passato.. Il referto medico del pronto soccorso attestava lesioni fisiche e cinque giorni di prognosi.. L'aggressione è avvenuta nel febbraio 2023 all'interno di un ostello della città.. Il tribunale di Ferrara ha condannato un uomo di 27 anni a tre anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale commessa contro una studentessa di 23 anni nel febbraio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, condannato per violenza in un ostello: 3 anni e 3 mesi

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