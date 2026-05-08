Fermato in Basilicata su un’auto a noleggio spunta la cocaina | arrestato un 20enne

Un giovane di 20 anni di Monteroni di Lecce è stato arrestato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo essere stato fermato in Basilicata a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo, sono stati trovati 160 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile del veicolo. Sono stati sequestrati anche altri stupefacenti in casa e circa 2.000 euro in contanti.

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MONTERONI DI LECCE - Centosessanta grammi di cocaina nascosti sotto il sedile di un’auto a noleggio, altri stupefacenti in casa e quasi duemila euro in contanti: sono le scoperte che hanno portato Simon Piccinno, 20enne di Monteroni di Lecce, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Fermato con la cocaina in auto: arrestato 26enneLa polizia di Stato di Genova ha arrestato sabato scorso a Quinto un 26enne albanese, in Italia senza dimora, per spaccio di stupefacenti. Folle fuga in autostrada tra Lodi e Piacenza: arrestato 20enne, in auto aveva due chili di cocainaLodi, 28 marzo 2026 – È finita nei campi, dopo chilometri percorsi a zig-zag e ad alta velocità lungo l’autostrada A1, la corsa di un giovane di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Carabinieri, cresce il numero di ufficiali che lasciano l’Arma; Primo maggio nei borghi: cinque mete lontane dal caos dove il tempo sembra essersi fermato; Vendeva sigarette di contrabbando al Parco del Mercatello a Salerno: fermato 50enne; Tricase, 32enne arrestato per aver accoltellato a morte suo fratello. Catanzaro, straniero irregolare fermato dopo controlli: aveva 11 condanne e 12 false identità https://www.calabrianews24.com/news/195761704454/catanzaro-straniero-irregolare-fermato-dopo-controlli-aveva-11-condanne-e-12-false-identitautm_source=fa - facebook.com facebook