Durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4, si è discusso nuovamente del caso che coinvolge Alberto Stasi e Andrea Sempio. Feltri ha affermato che entrambi sono innocenti, suscitando reazioni tra i presenti. Il dibattito si è concentrato sulle posizioni espresse e sulle recenti novità emerse nel procedimento legale. La discussione ha attirato l’attenzione sul ruolo dei protagonisti e sui punti salienti delle indagini in corso.

Alla trasmissione “Dritto e Rovescio”, su Rete 4, il dibattito sul caso che coinvolge Alberto Stasi e Andrea Sempio si è nuovamente acceso. Ospite in studio, Vittorio Feltri - direttore editoriale de Il Giornale - ha espresso una posizione netta e destinata a far discutere, ribadendo non solo le sue perplessità sul percorso giudiziario di Stasi, ma arrivando a mettere in dubbio anche le ipotesi accusatorie che ruotano attorno alla figura di Sempio. Le sue parole, pronunciate in un contesto televisivo ad alta esposizione, hanno riaperto una riflessione più ampia sul rapporto tra giustizia, narrazione mediatica e certezza della prova. “Dubito, o anzi, ho quasi la certezza, che dopo aver condannato il povero Stasi, si punti a condannare Sempio senza avere in mano nulla di concreto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Feltri non ha dubbi: "Stasi e Sempio due innocenti"

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Vittorio Feltri a #drittoerovescio sulla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi. #Garlasco x.com

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