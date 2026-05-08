Federica Pellegrini Matteo Giunta compie gli anni | la dedica social

(Adnkronos) – "Auguri amore mio". Con questa dedica Federica Pellegrini ha festeggiato sui social il compleanno di Matteo Giunta, marito e padre delle loro due bambine, Matilde, nata nel 2024, e Rachele nata lo scorso 2 aprile. L'allenatore ha spento 44 candeline e per l'occasione speciale, primo compleanno da papà bis, ha organizzato una festa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA: ARRIVA UN’ALTRA BAMBINA

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