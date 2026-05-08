federica carta racconta il dramma della depressione vissuta dopo amici

Federica Carta ha parlato pubblicamente del periodo difficile che ha attraversato dopo aver partecipato al programma televisivo. In un’intervista, ha spiegato di aver vissuto un momento di depressione e ha riferito di aver avuto bisogno di farmaci per superarlo. La cantante ha condiviso la sua esperienza, evidenziando il supporto ricevuto e l’importanza di affrontare quei momenti con l’aiuto di specialisti.

“ Senza i farmaci non ce l’avrei fatta”. Federica Carta si apre in un’intervista e racconta il suo periodo più buio dopo il successo di Amici. La giovane artista, che si era piazzata terza nel talent show, ha vissuto un momento di grande difficoltà, affrontando la depressione. La sua esperienza mette in luce le sfide che molti giovani artisti devono affrontare dopo la ribalta. Serale Amici 25, anticipazioni semifinale 9 Maggio 2026: spoiler eliminato, finalisti e possibile ballottaggio Il successo e le difficoltà post talent. Dopo il trionfo in Amici, Federica ha dovuto gestire la pressione del mondo della musica. A soli 18 anni, la popolarità è stata difficile da affrontare.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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