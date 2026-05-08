Febbre da Auditorium in centinaia in fila al Fabbri per i biglietti gratis Si parte con Malika Ayane
Centinaia di persone si sono radunate davanti all’Auditorium Fabbri, in attesa di ottenere i biglietti gratuiti per il concerto di Malika Ayane. La fila si estende da corso Diaz lungo le vie del centro storico, con le persone che si posizionano in modo ordinato, mostrando un entusiasmo palpabile per l’evento musicale. La distribuzione dei biglietti è iniziata questa mattina, attirando un grande afflusso di pubblico.
Una fila lunghissima, che da corso Diaz si snoda ordinata ma carica di entusiasmo lungo i palazzi del centro. Così Forlì ha risposto venerdì all’apertura delle prenotazioni per i quattro grandi concerti inaugurali del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì”, la struttura appena.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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