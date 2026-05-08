FC 26 SHOWDOWN USA-FRANCIA | BALOGUN O GIROUD? GUIDA ALLA SCELTA

EA Sports ha pubblicato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a due attaccanti di nazionalità americana e francese. La sfida mette a confronto la velocità di Balogun con l’esperienza di Giroud. I giocatori possono scegliere tra i due protagonisti per completare le sfide e ottenere premi nel videogioco. La partita tra Stati Uniti e Francia si svolgerà presto, con l’obiettivo di determinare quale delle due nazionali prediligi.

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Velocità contro esperienza. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Folarin Balogun e Olivier Giroud. Con il potenziamento di +2 OVR destinato al vincitore della sfida reale, ogni credito investito deve essere pesato con attenzione. Ecco l’analisi tecnica dei due bomber. Il sistema Showdown mette di fronte due stili di gioco opposti. Da una parte la rapidità esplosiva dell’americano Balogun, dall’altra la potenza aerea e il killer instinct del veterano Giroud. Entrambe le sfide hanno una scadenza brevissima: hai meno di 2 giorni per decidere su chi puntare prima che le SBC scadano definitivamente. Folarin Balogun: Il fulmine della profondità.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN USA-FRANCIA: BALOGUN O GIROUD? GUIDA ALLA SCELTA Notizie correlate FC 26 Showdown Ucraina-Svezia: Tsygankov o Lindelöf? Guida all’SBCIl Fantasista: Viktor Tsygankov (88) Se cerchi qualità offensiva e velocità sulla fascia o sulla trequarti, l’ucraino è una carta dall’ottimo... FC 26 – Showdown Avellaneda: Martínez vs Marcone! Forza fisica o equilibrio tattico? La guida alle SBC low-costQueste due sfide sono perfette per chi cerca giocatori solidi e fisici senza svuotare il club. Contenuti utili per approfondire FC 26, SHOWDOWN JACKSON VS ZABARNYI: CHI OTTERRÀ IL +2?Il destino delle carte Showdown è nelle mani del campo. EA Sports lancia la sfida tra Nicolas Jackson e Illia Zabarnyi: due carte da 90 OVR che possono ambire ... imiglioridififa.com FC 26, SHOWDOWN RIVOLUZIONATI: OLTRE AL +2 C’È UN NUOVO PREMIO!EA Sports cambia le regole delle sfide Showdown: la sfida tra Inghilterra e Germania non mette in palio solo l'OVR, ma un potenziamento mai visto prima. Ecco ... imiglioridififa.com