FC 26 PIOGGIA DI TOTS LIGUE 1 | ECCO COME OTTENERE UN PACCHETTO GARANTITO GRATIS

Nella giornata di oggi, si registra una vasta distribuzione di pacchetti TOTS Ligue 1, con diverse opportunità per i giocatori di ottenere premi gratuiti. Oltre ai già noti Niakhaté e Rongier, il nuovo obiettivo “Esibizione TOTS Ligue 1” permette di accedere a vari pacchetti, utili per sbloccare contenuti speciali o tentare la fortuna con i calciatori delle squadre più prestigiose del campionato francese.

Non solo Niakhaté e Rongier. Il nuovo obiettivo “Esibizione TOTS Ligue 1” è una vera miniera d’oro per chi sta cercando di sbloccare le nuove SBC o vuole tentare la fortuna con i fuoriclasse del PSG. Tra pacchetti massicci, PE ed Evoluzioni, ecco perché questo è l’obiettivo da non saltare assolutamente questa settimana. Mentre l’attenzione è tutta sulle nuove carte nei pacchetti, EA Sports ha rilasciato silenziosamente una delle sfide più remunerative del periodo TOTS. L’obiettivo “Esibizione TOTS Ligue 1” non regala solo due ottimi giocatori per la tua rosa, ma offre la possibilità di mettere le mani su un Pacchetto TOTS Garantito semplicemente giocando.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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