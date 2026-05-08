Fattorie Aperte 2026 | ai Musei del Cibo esperienze gratuite tra natura gusto e scoperta

I Musei del Cibo della provincia di Parma, insieme a Coldiretti, si preparano a partecipare a Fattorie Aperte 2026. L’iniziativa prevede esperienze gratuite che coinvolgono visitatori di tutte le età in attività tra natura, gusto e scoperta. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il rapporto tra le nuove generazioni, il territorio e il mondo agricolo attraverso visite e iniziative sul campo.

I Musei del Cibo della provincia di Parma, in collaborazione con Coldiretti, partecipano a Fattorie Aperte con l’obiettivo di rafforzare il legame tra nuove generazioni, territorio e mondo agricolo. Per questo hanno organizzato un ciclo di appuntamenti.Tre incontri, tre temi e un unico filo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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