Si avvicina la decisione definitiva sull’indagine riguardante il “Sistema Pavia”. L’inchiesta bis, concentrata sulla vicenda di Garlasco e aperta a Brescia, si trova in fase di conclusione. Al centro dell’indagine ci sono accuse di presunta corruzione in atti giudiziari rivolte all’ex procuratore aggiunto di Pavia. I tempi per la chiusura dell’indagine sembrano ormai prossimi.

I tempi sono maturi per decidere. E per chiudere (anche) l’inchiesta bis su Garlasco, quella incardinata a Brescia, con al centro la presunta corruzione in atti giudiziari contestata all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Il quale, stando alla prospettazione accusatoria originaria, avrebbe incassato mazzette, nell’ordine di 20-30mila euro, dalla famiglia Sempio per favorire l’archiviazione nel 2017 di Andrea nella prima indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Uscito di scena e dai radar della giustizia all’epoca, il 38enne è tornato alla ribalta da protagonista in questo delitto kafkiano, riscritto da cima a fondo dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, e ora attribuito proprio a Sempio, cui nelle scorse ore è stato notificata la chiusura indagini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Faro sul “Sistema Pavia“. Accuse all’ex procuratore. Inchiesta verso la chiusura

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