Nella 36ª giornata di campionato, molti appassionati di fantacalcio si preparano a schierare la formazione migliore, cercando di ottenere il massimo dai propri giocatori. In questa giornata, le scelte devono essere fatte con attenzione, considerando le ultime prestazioni e le statistiche individuali. La guida di oggi fornisce una panoramica aggiornata sui giocatori più consigliati per questa fase finale, analizzando le possibili scelte per ogni squadra e ruolo.

La squadra di Grosso è una delle sorprese di queste ultime giornate: nei due turni precedenti non ha subito reti e, in caso di imbattibilità, raggiungerebbe i tre clean sheet consecutivi che mancano dal 2020 con De Zerbi. Il merito è di una difesa solida con un Muharemovic in grande forma. Davanti puntiamo su Nikola Vlasic, il centrocampista che ha creato più occasioni per i compagni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) in questo campionato (21), e Armand Laurienté, che ha creato 15 occasioni da questa specialità nel 2026, meno solo di Kenan Yildiz nel periodo (19). Thorstvedt è da provare dopo la grande prestazione contro il Milan; inoltre, è il secondo dei neroverdi per gol attesi (6.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 36ª giornata

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